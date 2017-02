Melco Ieper klopt BS Waregem in slotseconden

De defense van zowel Ieper als Waregem stond op scherp in de eerste helft. Na 10 minuten hielden beide ploegen elkaar in evenwicht bij 14-14. In het tweede quarter gingen de deuren nog meer op slot. Slechts 18 punten werden er gescoord. Bij de rust had de thuisploeg een kleine kloof 25-21.

Na de rust nam Ieper de wedstrijd in handen. Het liep 11 punten uit dankzij een ijzersterke Mestdagh wordt het 41-30, maar Waregem vond z'n tweede adem en vocht terug. Met nog tien minuten op de klok stond het opnieuw gelijk 49-49.

Waregem toonde zich preciezer en krachtdadiger. Bruyneel zorgde voor een eerste kloofje bij 51-57 halfweg de laatste 10 minuten. Ieper was niet onder de indruk en kroop punt na punt opnieuw dichterbij. Met nog minder dan een minuut te spelen stond het opnieuw gelijk 61-61. Op twee seconden van het einde zag de scheidsrechter een opzettelijke fout van Foucart. Schepens maakte het af met bij zijn tweede vrijworp. Het werd 62-61.