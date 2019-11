Melco Ieper blijft het goed doen in de Top Division 1, de tweede klasse in het mannenbasketbal. Het won gisterenavond met groot verschil van Gistel-Oostende. De thuisploeg startte nochtans goed, maar daarna nam Ieper de bovenhand. Bij de rust stond Oostende al 13 punten in het krijt. Ook na de pauze was Ieper de beste ploeg op het parket. Het won al bij al makkelijk met 61-107 en blijft leider.