Melco Ieper met gemak voorbij Oostkamp

Melco Ieper mag zich opmaken voor de finale van de play-offs in Division Two tegen Ekeren, dat Sijsele uitschakelde.

En het gaat er nogal bizar aan toe in de play-offs. Oostkamp kwam tegen Ieper uit nadat het Lommel had uitgeschakeld. Lommel had nochtans ruim de heenwedstrijd gewonnen, maar daarna kwam de manager van Lommel doodleuk vertellen dat ze de terugwedstrijd niet zouden spelen. Niet alleen een aanfluiting van de sportiviteit, maar vooral aan kaakslag voor Oostkamp dat alles in het werk had gesteld om op zondagavond de Valkaart vrij te krijgen en iedereen op te trommelen. Lommel mag zich aan fikse boete verwachten.

De thuisploeg kon wel geen vuist maken tegen Melco, en verloor met 65-90. Op Paasmaandag om 17u. wordt de terugwedstrijd gespeeld.

In de andere halve finale verloor Sijsele na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd van Fellows Ekeren. Vandaag werd het 72-59.