De route is een van de initiatieven naar aanleiding van de geboorte van Flandrien Briek Schotte, 100 jaar geleden. Zo loopt het parcours langs Kanegem, het geboortedorp van IJzeren Briek.

All In-Melkerstocht

“De All In-Melkerstocht”, onder die noemer verzamelt De Melkerie zo’n 200 renners om de 55 kilometer lange Briek 100-route ter ere van Flandrien Briek Schotte voor de eerste keer uit te testen. De fietstocht levert zo`n 2.000 euro op voor Stichting Me To You, een organisatie die strijdt tegen leukemie.