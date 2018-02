Menen en Roeselare doen wat moet

In het volleybal wonnen Par-ky Menen en Knack Roeselare hun eerste match van de play-off-kwalificatiewedstrijden zonder veel problemen. Menen versloeg Amigos Zoersel met 3-0. Dat was ook de eindstand in Roeselare- Gent.

In groep C begon Menen stroef aan de wedstrijd. Zoersel, dat laatste stond aan het einde van de reguliere competitie, kon wel een voorsprong opbouwen en het duurde even voor Menen die weggewerkt kreeg. Heel veel problemen kende de thuisploeg echter niet. Menen maakte er een einde aan in drie sets: 25-18, 25-17 en 25-18.

Ook in groep B kende Roeselare geen problemen met Gent. De troepen van Emile Rousseaux haalden het met 3-0. Vooral de tweede set liet weinig aan de verbeelding over: 25-23, 25-8, 25-22.

Ook Maaseik hield de drie punten thuis waardoor de top 3 van de reguliere competitie na de eerste speeldag van de kwalificatiewedstrijden leidt in hun poule. De winnaars van elke groep en de beste tweede plaatsen zich voor de play-off-wedstrijden. De top twee van die wedstrijden speelt later voor de titel.