Prefaxis Menen moest het opnemen tegen de tweede van de Belgische competitie Maaseik en ging onderuit met 0-3 in eigen huis. In de eerste twee sets speelde de thuisploeg goed, maar niet goed genoeg om aanspraak te maken op setwinst. Ook in de derde set waren de bezoekers te sterk voor de West-Vlamingen. In de volgende wedstrijd neemt Menen het op tegen Antwerpen

Tussenstanden: 19-25; 17-25; 17-25.

.