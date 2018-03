Menen gaat naar Final 4

Ook al werd Oprins (19 punten) topscorer voor de thuisploeg, de West-Vlamingen lieten geen set liggen en wonnen met 0-3 (18-25; 21-25; 22-25) om zo zeker door te stoten naar de laatste fase van de nacompetitie.

Door die zege - en een beter setgemiddelde dan Aalst - is Menen nu al zeker van poulewinst in groep C. Aalst moet volgende week nog de drie punten pakken tegen datzelfde Amigos Zoersel om naast Menen, Maaseik en Roeselare mee door te stoten naar de eindfase. Zondag speelt Roeselare nog een overbodige wedstrijd in Gent.