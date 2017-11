Menen is herfstkampioen

Menen begon als leider aan de negende speeldag, maar kreeg met Aalst wel een serieuze tegenstander op bezoek. De Oost-Vlamingen verloren dit seizoen alleen van Roeselare en Maaseik en wilden nu ook een eerste topper winnen. Na twee sets was er evenwicht tussen beide ploegen en ook in de tiebreak hielden de teams elkaar in balans. Pas het derde matchpunt was beslissend: 25-23, 17-25, 25-23, 20-25 en 17-15. Ondanks het Aalsterse verlies scoorde Van Walle (27 punten) het vlotst.

Roeselare en Maaseik kenden - zoals verwacht - weinig problemen met hun tegenstanders. Gent sluit de heenronde af zonder overwinning. Roeselare won in de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad na drie sets (10-25, 17-25, 15-25). Tuerlinckx (17 punten) en Verhanneman (14) waren trefzeker.

Menen (19 punten) sluit de heenronde af als leider, op de voet gevolgd door Maaseik en Roeselare (allebei 18 ptn). Aalst volgt op drie punten.

Morgen/zondag wordt de heenronde definitief afgerond met Borgworm-Haasrode Leuven. Borgworm wil graag aansluiting vinden bij de top vijf, terwijl Leuven de kloof met de onderste vier kan vergroten tot acht punten.