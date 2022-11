Menen hoopt op mirakel tegen Poolse Champions League-winnaar

In het volleybal spelen Knack Roeselare en debutant Menen morgen hun tweede wedstrijd in de Champions League. Allebei gaan ze op zoek naar eerherstel, na kansloze nederlagen op de openingsspeeldag.

Roeselare neemt het in Portugal op tegen Benfica, Menen speelt -in de zaal van Roeselare – tegen het Poolse Kedzierzyn, de Champions League-winnaar van de afgelopen twee jaar. En dat dat een bijzonder lastige opdracht wordt, is een understatement.

'We weten welk kaliber we tegenover ons krijgen', zegt speler Jelle Sinnesael. 'Maar er zijn wel mogelijkheden. Ze zitten ook met twee geblesseerden als ik me niet vergis. Het is niet de ploeg van vorig seizoen. Als wij ons niveau halen, dan is er iets mogelijk. We hopen op setwinst, is er meer mogelijk, dan gaan we daarvoor. Ook al zou dat een mirakel zijn.'

Menen verloor vorige week z’n allereerste Champions League match ooit. Een logische 3-0 nederlaag tegen het Italiaanse Trentino, ook al zo’n topploeg. En ook al loopt het dit seizoen nog niet zo vlot voor Menen, toch mikken ze op een derde plaats in de poule. Zo kunnen ze verder in de CEV-cup, de tweede Europese beker.