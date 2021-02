Menen kan Maaseik niet verslaan

Het einde van het volleybalseizoen is in zicht want gisterenavond zijn de play-offs gestart met een thuismatch voor Menen tegen favoriet Maaseik. Al ging de match niet zoals Menen het had gewild, ze verloren met 0-3.

Ondanks dat de West-Vlamingen goed in vorm waren en we kapitein Jelle Sinnesael de beste blocker van de wedstrijd konden noemen lukte het hen toch niet om te winnen van het sterke Maaseik.

Lange tijd lijken de twee ploegen enorm aan elkaar gewaagd en loopt het zelfs tot 19-19. Tot er enkele individuele fouten worden gemaakt in de ploeg van Menen en Maaseik de eerste set wint met 21-25.

Ook in set twee laat Menen enkele steken vallen en weet Maaseik wel te presteren wat hen een voorsprong van 5 punten oplevert. Dit kunnen ze aanhouden en dus gaat ook set 2 naar Maaseik.

Menen kan het tij niet keren en Maaseik blijft aanvallen waardoor ze al snel opnieuw 4 punten voorsprong hebben. Stahl doet de boeken dan helemaal dicht, opnieuw met een 0-3 voor Maaseik.

"We leven al enkele weken naar deze wedstrijd toe en als je dan met 0-3 van het plein geveegd wordt dan is dat een spijtige zaak. We moeten ontgoocheld zijn anders doe je niet aan topsport. Het mag niet te lang nazinderen, want maandag moeten we al opnieuw aan de bak om Leuven voor te bereiden, maar ik denk wel dat we er meer van verwacht hadden" vertelt Anshel Ver Eecke van Decospan Menen.

Volgende matches op de agenda zijn Menen tegen Leuven en krijgen we de topper Maaseik tegen Roeselare.