Ook al werd het 0-3 in het voordeel van Menen, toch was het verschil met Borgworm nooit heel groot. Volgens de setstanden (22-25, 21-25, 21-25) werd de thuisploeg nooit weggespeeld. Maar de stunt van vorige week herhalen, was nooit een mogelijkheid. Roeselare blijft aan de leiding met 15 punten. Aalst (12), Menen (11) en Maaseik (9) vervolledigen de top vier, maar hebben alle drie nog een wedstrijd te goed.