Menen heeft zaterdag haar eerste overwinning geboekt in de Final Four van de EuroMillions Volley League. De West-Vlamingen wonnen op de tweede speeldag met 1-3 bij Haasrode Leuven.

Beide ploegen verloren vorige week hun openingswedstrijd in de kampioenenpoule. Menen kon al bij al makkelijk winnen (27-25, 24-26, 23-25 en 17-25). Maaseik en Roeselare blijven op kop. De twee topploegen treffen elkaar zondag in Oost-Limburg. Aalst leidt in de Challenge Final Four, waarin voor het laatste Europees ticket gestreden wordt, met twee zeges uit twee wedstrijden.