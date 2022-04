Vanavond begint een historische finale in het volleybal. Titelverdediger Roeselare kan voor de dertiende keer kampioen worden. Menen staat dan weer voor het eerst in de finale.

Niet alleen dat is een historisch gebeuren, ook de manier waarop. Begin dit jaar trok het bestuur nog de stekker uit de ploeg, maar dat kon oud-voorzitter Pierre Vandeputte niet over zijn hart laten komen. Hij is nu voorzitter en als het van hem afhangt, hoeft het niet de laatste keer te zijn dat Menen in die finale staat.