Menen verliest bij landskampioen Maaseik

Menen heeft zaterdag op de vijfde speeldag van de hoogste klasse in het volleybal met 3-0 verloren bij landskampioen Maaseik. Knack Roeselare won met 3-0 van het ambitieuze Haasrode Leuven.

Na de midweek kwalificatie voor de halve finales van de beker is Haasrode Leuven de volgende tegenstander van Knack Roeselare. De ploeg is ambitieus en mikt voluit op de top vier. Toch haalt Roeselare het vlot met 3-0. De setstanden waren 25-20 en twee keer 25-21. Hendrik Tuerlinckx kroont zich tot man van de match. Knack Roeselare blijft zo meedraaien op kop van de klassering. Volgende zaterdag gaat Roeselare op bezoek bij Achel.

Menen lijdt dan weer een zware nederlaag op bezoek bij landskampioen Maaseik. De setstanden waren 25-16, 25-20 en 25-17. Na 5 speeldagen staat Menen 7de en voorlaatste. De grensploeg ging er afgelopen week ook al uit in de beker. Woensdag is Achel de tegenstander in de Vauban.