Menen verliest zwaar van Merelbeke

Menen verraste vorige week nog vriend en vijand door gelijk te gaan spelen in Lokeren-Temse, maar dat bleek geen referentie voor deze speeldag. Niet alleen verloor Lokeren-Temse zwaar in Gullegem (3-1), Menen zelf ging ook duchtig de mist in tegen Merelbeke, 1-4.

Menen begint nog uitstekend met een grote kans voor Demets, en geeft niet al teveel ruimte weg aan de bezoekers, die op de derde plaats staan in de rangschikking. Een fout van Sucaet leidt tot een strafschopdoelpunt van Straetman.Diezelfde Straetman kan nog voor de rust profiteren van uit positie lopen bij Menen.

Even is er weer hoop voor de thuisploeg, als Demets een strafschop kan binnentrappen. Maar ook in de tweede helft blijft Menen in hetzelfde bedje ziek. Derieuw centraal weer uit positie, en doelman Degruyter moet nog eens aan de noodrem trekken. Wie anders dan Straetman plaatst de penalty netjes binnen, een quasi zuivere hattrick noemen we dat. Merelbeke verzuimt daarna de score verder op te drijven, en Menen kan nog eens prikken via Musenge, maar die trapt onbeheerst over. De 1-4 komt er toch na een nummertje van Majhed.

Menen blijft met 5 punten uit zes wedstrijden op de elfde plaats staan. KVK Westhoek staat laatste na een 0-3 nederlaag thuis tegen Ninove. Zwevezele won met duidelijke 1-3 cijfers in Oudenaarde, en leidt het klassement met 16 op 18.