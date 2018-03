Menen wint van Aalst met 3-2

In de play-offs van het volleybal heeft Menen met 3-2 gewonnen van Aalst. Dankzij de zege is Menen bijna zeker van een plaatsje bij de laatste vier.

In een spannende eerste set hielden beide ploegen elkaar in evenwicht tot 18-18. Maar dan stokte het bij de thuisploeg. Aalst stormde naar een 18-25 setwinst. In set twee toonden beide ploegen dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Pas bij 30-28 kon Menen de set naar zich toe trekken.

Daarna verhoogde Aalst de opslagdruk. Menen vond niet meteen oplossingen en zag Aalst 1-2 uitlopen dankzij 18-25 in set drie. Maar Menen krabbelde opnieuw recht met dank aan het thuispubliek. Met ruime 17-25 cijfers won het de vierde set en werd het opnieuw 2-2 in sets.

In de tie-break ging het hard tegen hard. Menen kon in een spannende slotfase de zege thuishouden door iets minder fouten te maken dan de bezoekers. Een smash die ver uit ging, bezorgde de thuisploeg de zege bij 18-16.

Dankzij de zege zet Menen een grote stap naar de 'final four'. Zaterdag heeft Menen genoeg aan één punt tegen Zoersel.