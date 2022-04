Roeselare is na een 0-3 zege in Aalst (15-25, 16-25, 21-25) alleen leider in de play-offs van de Euromillions Volley League. Maaseik ging zaterdag met 3-1 (24-26, 27-25, 25-15, 25-19) de boot in bij Menen. Met zes punten heeft Roeselare drie punten voor op Maaseik en Menen.