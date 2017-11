Menen wipt Marke-Webis

In de achtste finales van de Beker van België ging Menen winnen in Marke-Webis. Het had daarvoor wel een belle nodig.

Er is nogal wat kruisbestuiving tussen de beide ploegen, en die van Menen hadden de gedrevenheid en de sfeer in Marke-Webis toch wat onderschat. Op enthousiasme liep de thuisploeg zelfs 2-0 uit, en ook in set drie was het even slikken toen het 15-8 werd. Maar Menen kon zich nog net op tijd herpakken, en won set drie met 22-25. Na winst in set vier kon het zelfs nog een belle uit de brand slepen.

Maar ook daarin gaf Marke-Webis zich niet zomaar gewonnen. Menen moest tot aan het gaatje, om met 12-15 te winnen.

Knack Roeselare verloor ook de eerste set in Guibertin, maar maakte het nadien simpel af (

25/21, 22/25, 19/25, 21/25

). In de volgende ronde moet de bekerhouder naar Rembert Torhout. Menen speelt in Haasrode-Leuven.