Menense volleyballers kunnen opnieuw niet winnen

Veel vreugde is er nog niet geweest dit seizoen bij Menen in het volleybal: de enige zege tot nu toe was er één op de openingsspeeldag. Ook gisteren tegen één van de drie koplopers, Aalst, kon Menen in eigen huis geen enkele set meepikken. 0-3.

Menen kon in eigen zaal nog niet winnen dit seizoen. Met de komst van Aalst, samen met Roeselare en Maaseik aan de leiding, werd het vuur in de Hel nog eens opgepookt. De avond begon nochtans in mineur voor de thuissupporters. Menen verloor de eerste set met 17-25, nadat de bezoekers vlot uitliepen. In de tweede set was er beterschap in zicht. Menen probeerde te klauwen, maar bijten lukte niet. Ook in set twee moest de thuisploeg uiteindelijk de meerdere erkennen in Aalst. De derde set was het enige lichtpuntje in de wedstrijd voor de thuissupporters. Menen kwam zelfs even op voorsprong, maar het mocht opnieuw niet baten. Het verloornipt de derde set met 23-25.

Het eindverdict voor Menen is zwaar: 0-3. De volgende match, thuis tegen Gent, wordt in elk geval een belangrijke.