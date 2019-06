Mercadal is nieuwe Cercletrainer

De 47-jarige Franse coach ondertekende een contract voor de komende 2 seizoenen bij Groen-Zwart. Mercadal was laatst aan de slag bij SM Caen. Daar is hij ontslagen nadat hij ondanks de steun van oude rot Roland Courbis degradeerde uit Ligue 1. Daarvoor was hij ook actief bij onder meer Tours FC en Paris FC.

In zijn nieuwe opdracht zal Mercadal geassisteerd worden door hulptrainers José Jeunechamps en Rudi Cossey. Physical coach in de staf blijft Jeannot Akakpo. Dany Verlinden zal zich opnieuw ontfermen over de doelmannen.

Voorzitter Frans Schotte: “Ik ben blij om vandaag Fabien Mercadal te kunnen aankondigen als nieuwe trainer van Cercle Brugge. Fabien Mercadal is een trainer die overeenstemt met onze waarden en bovendien voldoet aan de criteria die we hebben gedefinieerd voor ons ambitieuze project. Mercadal is dan ook een echte professional: zijn carrière als trainer en zijn reputatie tonen aan dat hij over de benodigde capaciteiten beschikt om in onze doelstellingen te slagen.”

Gedelegeerd bestuurder Oleg Petrov: “Wij zijn zeer verheugd de komst van Fabien Mercadal bij Cercle Brugge aan te kondigen. Fabien Mercadal is een vakman mét ambitie, een duidelijke visie en bovendien werkt hij zeer gestructureerd. We zijn ervan overtuigd dat zijn kwaliteiten, in combinatie met z’n ervaring, net die zaken zijn die het project nodig heeft om vooruitgang te boeken.“

Fabien Mercadal: “Ik ben gevleid dat een vereniging zoals Cercle Brugge zijn vertrouwen in mij stelt. Ik zal er alles aan doen om de supporters, de sponsors en de directie van Cercle Brugge gelukkig te maken. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen! “

bron : cerclebrugge.be