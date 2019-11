Meriton Karaxha pakt WBF-titel bij weltergewichten

De 27-jarige Meriton Karaxha heeft vrijdagnacht in het West-Vlaamse Izegem de vacante wereldtitel behaald bij de welters van de WBF, de World Boxing Federation.

De Waaslander met Albanese roots haalde het op punten van de drie jaar oudere Deen Mikkel Nielsen. Het werd meteen de 26e zege voor Meriton Karaxha.

De kamp op de 'Allerheiligenmeeting', in een goed volgelopen sporthal van Izegem, tussen Karaxha en Nielsen begon eerder gelijk opgaand. Tot aan de zevende ronde, toen Meriton Karaxha een versnelling hoger schakelde en pakken agressiever uit de hoek kwam. Mikkel Nielsen kreeg in de achtste ronde een vermaning omdat hij te lang te laag bokste. De Deen bleef de rake klappen van Karaxha verder incasseren maar hield wel tot het einde van de twaalfde ronde stand. Uiteindelijk viel de beslissing op punten en daarin haalde Meriton Karaxha het terecht.

Eerder op de avond stonden twee kampen bij de licht zwaargewichten geprogrammeerd. De Fransman Fred Vouta velde in de tweede ronde de 29-jarige Sergei Ballegeer. Vouta won met knock-out en pakte zijn derde zege, waarvan twee met KO. Een andere Fransman, de 31-jarige Mehdi Privat haalde het van Denis Rosescu. Dit na technisch knock-out in de derde van zes ronden. Ook voor hem werd het zijn derde zege in zijn loopbaan. Bledor Trezhnjeva won bij de welters met duidelijk overwicht, na zes ronden, op punten van Angelo Turco.

Bij de vrouwen bantamgewichten heeft Amy Naert haar eerste profkamp zegevierend afgesloten. Naert haalde het op punten (40-36, 38-38 en 39-37) van Calliope Slagmulder.