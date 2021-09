Messi & co aangekomen aan hotel in Oostkamp

Tot bij het hotel zelf raken de supporters niet, veiligheidsagenten hebben de toegang tot de parking afgezet. Onder de fans niet alleen mensen uit de regio; er staan ook fans van Lionel Messi uit La Louvière te wachten, in de hoop dat ze hun idool heel even kunnen zien. (lees verder onder de foto)

Ook de internationale pers wacht op de aankomst van PSG in Oostkamp. Zoals bekend wordt het hotel goed beveiligd: je kan er geen kamer meer huren en politie en security houden pottenkijkers op afstand. Wie Messi, Neymar of Mbappé wil zien, bespaart zich dus beter de moeite om er in de buurt rond te hangen, bleek vorige week al. (lees verder onder de foto)

Primeur op Jan Breydel?

Afgelopen zaterdag kregen Messi en Neymar in het competitieduel tegen Clermont Foot (4-0) nog rust maar volgens hun coach Mauricio Pochettino raken ze zeker fit voor de start van het kampioenenbal. Mogelijk krijgt Jan Breydel dus een primeur. Club Brugge zal zich, met behulp van de thuisaanhang, hoe dan ook moeten overtreffen om iets te kunnen rapen. Vrijdag tegen Oostende werd alvast vertrouwen getankt met een vlotte competitiezege (3-0).

