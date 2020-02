Met Offside maken we de opening in het West-Vlaamse sportlandschap

Preus. Dat zijn we met Focus en WTV wanneer onze West-Vlaamse sporttoppers weer eens een prestatie geleverd hebben om u tegen te zeggen. Meelevend ook. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, ook eens tegenzit. Alleen merken we dat de schijnwerpers nationaal niet altijd gericht zijn op onze West-Vlaamse sporters. Ligt het aan henzelf – het cliché van de West-Vlaamse bescheidenheid, weet je wel – of komen ze effectief minder in the spotlight?

In elk geval, aan ons zal het niet liggen.

Vanaf 10 februari pakken Focus en WTV elke maandagavond uit met een gloednieuwe West-Vlaamse Sporttalkshow: Offside. Jeroen Sap ontvangt als gastheer vijftien weken lang de West-Vlaamse sporters die de actualiteit maken. Voor een langere babbel in een aangenaam kader.

Moneytime

We plaatsen Offside niet toevallig in het voorjaar. Voor de West-Vlaamse voetbalclubs is het de meest spannende periode. Bekerfinale, play-off 1, degradatie of niet,… Er staat veel op het spel. Maar we beperken ons in Offside absoluut niet tot Koning Voetbal. In de zaalsporten is het moneytime, voor onder meer Knack Roeselare en BC Oostende. In maart en april schakelt het wielerpeloton een tand bij en wordt West-Vlaanderen de speeltuin voor onze profs. En wat gezegd over Tokio 2020? Denk maar aan Emma Plasschaert, Koen Naert, Delphine Persoon of de Belgian Cats. Ook in Japan hebben we heel wat West-Vlaamse troeven achter de hand… De praatgasten in Offside kunnen dus niet alleen tegen een balletje trappen.

Klokvast om 21 uur en 23 uur

Met offside breken ook wij uit ons vaste luspatroon. We maken met Offside namelijk elke maandagavond een extra vaste afspraak met onze kijkers. Vanaf 18 uur kan je, zoals elke weekdag, bij ons terecht voor het nieuws uit je streek. En daar komt nu Offside bij. Telkens om 21 uur, met een herhaling om 23 uur, komen Jeroen Sap en zijn gasten op antenne. Offside wordt opgenomen in de Offside Bar van Sportline, in Roeselare, en zal telkens 20 tot 25 minuten duren. En zit je niet voor de buis op dat moment? Geen probleem. Offside kan je ook op onze website volgen in een livestream.