Meurisse: "Knokken voor top 20"

Xandro Meurisse (Wanty-Gobert) eindigde in de Ronde van Frankrijk als twintigste in de rit van woensdag en schuift zo op van plek negentien naar dertien in het klassement, net voor het peloton richting de Alpen trekt. "Nu ga ik knokken voor die top twintig."

"Ik wou vandaag proberen om mee te springen met de kopgroep met twee doelen in het achterhoofd: de ritzege proberen te behalen en tijd terugnemen in het algemene klassement", gaf hij mee. "Door de aanwezigheid van heel wat grote namen in de kopgroep besefte ik al snel dat het moeilijk zou worden om de rit te winnen. Mijn tweede doel daarentegen, heb ik wel behaald."

Ritzege zat er niet zin

Net als in België is het momenteel erg heet in Frankrijk. "De warmte speelde me echt parten vandaag, de regen onderweg deed deugd. Je wordt direct gepakt op je adem. Natuurlijk, de warmte is er voor iedereen, maar de ene renner kan er beter mee om dan de andere. Normaal gezien kan ik wel goed om met de warmte, maar niet met een bakoven zoals vandaag. Of je dan wel of niet veel drinkt, je blijft het warm hebben. Toen het tempo op 25 à 30 km van het eind de hoogte in ging, voelde ik dat het niet lang zou volhouden voorop en niet mee zou doen voor de zege. Ik hoop dat het de komende dagen iets minder heet wordt."

Knokken voor top twintig

"Ik ben wel blij dat ik een goede zaak doe voor het klassement, die top twintig zit er nu wel in, al kan er natuurlijk veel gebeuren op die drie dagen in de Alpen. Ik moet nog drie dagen alles geven. Ik had eigenlijk gehoopt om een minuut of tien te pakken vandaag, zodat ik de komende dagen weer eens zou kunnen meeschuiven, maar het zijn er zeventien geworden en nu sta ik iets te dicht in het klassement. Ik zal nu wel minder ruimte krijgen van de klassementsrenners om mee te schuiven. Ik zie wel hoe ver ik kom in dit klassement. Ik startte mijn eerste Ronde van Frankrijk niet met het idee om een goed eindklassement te rijden, maar nu ik me in deze situatie bevind, doe ik er alles aan om dit vast te houden. Tot nu toe kende ik slechts één mindere dag. De cols in de Alpen zijn nieuw voor mij, een echte uitdaging, ik ga me honderd procent geven en wil de schade zoveel mogelijk beperken. Ik pak het zoals het komt: heb ik morgen een mindere dag, dan verlies ik maar twintig minuten. Is dat niet het geval, nog beter. Al ga ik nu wel knokken voor die top twintig."