Mexicaanse kansloos tegen Delfine Persoon

Delfine Persoon heeft een makkelijke overwinning behaald op de traditionele Allerheiligenmeeting in Izegem.

Persoon nam het op tegen de Mexicaanse Aguilar Jimenez, het nummer twaalf van de wereld. Delfine begon rustig aan de kamp en koos haar momenten met enkele rake slagen. De Mexicaanse heeft een opvliegende stijl, maar Persoon bleef rustig en bokste berekend, een beetje tegen haar natuur in. Maar die tactiek loonde, want de kamp duurde niet lang. In de derde ronde ging Jimenez tegen de grond. Na de vierde ronde gaf ze op.

Delfine Persoon boekte de 46ste zege uit haar carrière. Ze kijkt intussen al uit naar nog een kamp voor de wereldtitel of de Europese titel.

