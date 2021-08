Michèle George pakt goud op Paralympische Spelen

Na afloop van haar proef vierde de amazone uitbundig met haar entourage. Voor Michèle George zijn het haar derde Spelen. In Londen en Rio pakte ze al drie keer goud en één keer zilver.

Amazone Michèle George, met roots in Oostende, heeft met haar paard Best of 8 de gouden medaille behaald in de individuele test van de paradressuur (graad V) op de Paralympische Spelen in Tokio.

Niemand kwam in de buurt van Georges score van 76.524 procent. De Britse Sophie Wells (Don Cara .M) pakte zilver met 74.405 procent. De Nederlander Frank Hosmar (Alphaville) vervolledigde het podium met 73.405 procent. Kevin Van Ham werd zevende met 69.357 procent. George veroverde zo haar vijfde paralympische medaille. Op de Paralympische Spelen van 2012 in Londen pakte ze tweemaal goud (individueel en individueel freestyle), vier jaar later behaalde ze in Rio de Janeiro goud (individueel freestyle) en zilver (individueel), met haar vorige paard Rainman.

De Belgische delegatie behaalde tot dusver drie medailles op de Paralympische Spelen in Tokio.