Michael Obasuyi strandt in de reeksen

Oostendenaar Michael Obasuyi is vandaag in actie gekomen op de Olympische Spelen in Tokio.

Jammer voor hem strandde hij in de reeksen van de 110m horden en kon hij zich niet plaatsen voor de halve finales. In zijn reeks werd hij zesde in een tijd van 13.65. Alleen de eerste vier van elke reeks en de vier beste verliezende tijden plaatsen zich voor de halve finales. Het persoonlijk record van Obasuyi bedraagt 13.32. De West-Vlaming werd vorige maand in het Estse Tallinn Europees vicekampioen bij de beloften. In elk geval werd zijn prestatie in zijn thuisstad Oostende gevolgd door zijn familie. (Lees verder onder de foto)

Mama Caroline Decuyper: "Ik voel een stuk ontgoocheling en verdriet. Omdat ik weet dat hij ook zo’n gevoel heeft. Iedereen was blij dat hij mee mocht naar de Spelen, dat is ook voldoende op zijn leeftijd. Maar hij wou echt die halve finale. Hij kan beter en heeft beter in zijn lijf. Het is jammer dat het er nu niet uitkomt."

Op korte termijn en dankzij een affichecampagne van de mama, is de Olympiër een stuk bekender geworden. En de supporters zijn fier op z’n prestatie.

Na afloop van de race liet de Oostendenaar deze reactie noteren aan het persagentschap Belga: "Het was geen goeie race. Ik weet niet hoe het komt, ik was er nochtans klaar voor. Vanaf het begin heb ik moeten achtervolgen en daardoor ben ik foutjes beginnen te maken. De Michael in topvorm was er niet vanavond en dat is spijtig. Ik heb geen verklaring waarom het iets minder was."

