Het persoonlijk record van Obasuyi bedraagt 13.32. Daar kwam de Oostendenaar zaterdag ondanks een felle tegenwind van 1.6 meter per seconde heel dicht bij in de buurt. Alleen de Fransman Asier Martinez was hem in 13.34 te snel af. Het brons ging in 13.44 naar de Spanjaard, Enrique Llopis.

Het zilver voor Obasuyi betekende voor België al de derde medaille in Tallinn. Vrijdag was er zilver voor Rani Rosius op de 100 meter, zaterdag was er goud voor Ruben Verheyden op de 1.500 meter.