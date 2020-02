Michael Vanthourenhout grijpt net naast de zege in Leuven

Even leek het alsof Michael Vanthourenhout zaterdag in Leuven de overwinning in de schoot geworpen kreeg, toen Toon Aerts in volle sprint uit zijn klikpedaal schoot. De West-Vlaming slaagde er evenwel niet in zijn opponent het nakijken te geven.

"Ik wou als eerste de bocht uitdraaien om dan volop het tempo op te trekken in de laatste rechte lijn. Toon Aerts kwam echter al snel 'afgevlogen'. Ik verschoot van dit manoeuvre waardoor ik wat snelheid verloor. Toon pakte vlug 3 tot 4 meter, tot hij uit zijn klikpedaal schoot. Ik kwam daarna wel tot aan zijn versnellingsapparaat, maar verder dan dat ook niet. Jammer maar helaas", sakkerde Michael Vanthourenhout.

De West-Vlaming probeerde in de wedstrijd zelf meermaals een kloof te slaan. "Ik wist dat ik niet met Toon Aerts naar de sprint mocht gaan, want dan was ik altijd geklopt. Daarom ook demarreerde ik enkele keren, maar Aerts bleef steevast op mijn wiel plakken. De mannen van Telenet-Baloise Lions speelden het ploegenspel voortreffelijk. Ik kan hierop niets zeggen, want dat hebben wij met ons team ook al meermaals gedaan. Het was jammer dat Eli Iserbyt en Laurens Sweeck meteen uitgeschakeld waren, anders hadden wij met de ploeg ook wel één of twee mannetjes mee gehad en had ik ook meer steun gekregen."