Michael Vanthourenhout pakt zilver op WK

Michael Vanthourenhout is achter een outstanding Wout Van Aert tweede geworden op het wereldkampioenschap veldrijden.

Het waren Wout Van Aert en de Nederlander Mathieu Van der Poel die het snelst startten. Michael Vanthourenhout volgende in derde positie. In de tweede ronde trok Wout Van Aert alleen op avontuur. Van der Poel moest een lager tempo zoeken en kwam Michael Vanthourenhout in het spoor van de Nederlander.

In de voorlaatste ronde liet Vanthourenhout Van der Poel achter. Wout Van Aert had toen al een voorsprong van ruim twee minuten. Vanthourenhout werd dus knap tweede. Van der poel moest vrede nemen met brons