Michael Vanthourenhout "tevreden met nieuwe podiumplaats"

De 28-jarige Michael Vanthourenhout pakte na Fayetteville in Tabor zijn tweede podiumplaats in drie wereldbekercrossen tijd. "Daar ben ik blij mee", vertelde de West-Vlaming, ploegmaat van winnaar Eli Iserbyt bij Pauwels Sauzen-Bingoal.

In de slotronde kon ik Laurens Sweeck op achterstand fietsen."

"Het was een lastige cross. Het stopt hier nooit. Er zijn de balkjes, maar ook die klim is een dooddoener. Je hebt hier geen enkele seconde rust. Ik zag wel dat Lars van der Haar steevast in vierde of vijfde positie bleef zitten. Die was dus duidelijk iets van plan. Dat werd op het einde ook duidelijk. Toen hij ging aanvallen, kon ik niet meteen reageren en wist ik direct dat een derde plaats het hoogst haalbare zou zijn."

Na de trappen zette Vanthourenhout zijn demarrage in. Sweeck paste meteen "Hij zat duidelijk op zijn limiet. Natuurlijk hadden we Sweeck al tot heel wat inspanningen gedwongen. Tot op de klim moest ik alles geven en zo werd ik derde. Ik ben tevreden na mijn Amerikaans avontuur en Tabor wat betreft de wereldbekercrossen. Volgende week kunnen wij opnieuw rustig trainen en verder opbouwen, wat in Amerika iet lukte."

