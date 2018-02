Michael Vanthourenhout tweede op Cyclocross Masters

De 23-jarige Nederlander haalde het licht afgescheiden van Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. De Nederlander Corné van Kessel werd vierde, voor Tim Merlier. De wedstrijd voor elite en beloften ging over slechts 30 minuten. Van der Poel startte op de allerlaatste plaats en diende dus heel wat terrein goed te maken, maar lang duurde het niet voor de Europese kampioen voorin zijn opwachting maakte. Van der Poel ontbond zijn duivels en niemand slaagde erin de Nederlander ook maar iets in de weg te leggen. Eerder op de avond was Van der Poel al de sterkste in de "Hold Your Horses". Een wedstrijd waarin de renners een tijdlang moeten surplacen en daarna naar de eindmeet sprinten.

Vrouwen

Sanne Cant (Iko-Beobank) won de Cyclocross Masters bij de vrouwen. De 27-jarige Antwerpse bleef in de seizoensafsluiter over 20 minuten de Nederlandse Maud Kaptheijns en Ellen Van Loy voor.