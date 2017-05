Michel Preud’homme (officieel) weg bij Club Brugge

Preud’homme was vier jaar trainer bij blauw-zwart en blikt op de website van de club tevreden terug op die periode. "Ik heb goeie resultaten behaald met deze club en voelde mij vanaf dag één thuis. De samenwerking met mijn staf en het bestuur was een plezier en we mogen trots zijn op het geleverde werk.“

Ook de club zelf blikt met grote voldoening terug op de samenwerking met de trainer. Volgens voorzitter Bart Verhaeghe komt Preud’homme in het rijtje van de allergrootste trainers die Club ooit had.