Mignolet topfavoriet voor Gouden Schoen

Club Brugge-doelman Simon Mignolet is woensdagavond in Antwerp Expo de topfavoriet op de 69e editie van het Gala van de Gouden Schoen, de bekroning van de beste voetballer van het voorbije jaar op de Belgische voetbalvelden.

In tegenstelling tot de vorige jaren is er deze editie wel een uitgesproken favoriet. De intussen 34-jarige Mignolet hield blauw-zwart vorig seizoen reeds overeind in de play-offs, op weg naar een achttiende landstitel, de derde op rij. In de herfst van vorig jaar was hij dan weer de exponent van een vooral in Europa flitsend Club Brugge, dat in de Champions League een loodzware groep met FC Porto, Bayer Leverkusen en Atlético Madrid wist te overleven, waardoor het komende maand tegenover Benfica staat in de achtste finales. Vooral in de maand oktober was Big Si werkelijk onklopbaar.

Malaise bij Club



De laatste weken en maanden deelt hij in de malaise bij Club, dat in de competitie een bedenkelijke reeks van zeven wedstrijden op rij zonder zege neerzette. Sinds de 4-2 van eind oktober tegen KV Oostende werd er in de Belgische competitie niet meer gewonnen. Met een achterstand van achttien punten op leider Racing Genk, dat ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld heeft, lijkt de negentiende landstitel wel erg ver weg.

Het is overigens helemaal niet zo vanzelfsprekend dat een doelman de Gouden Schoen wint. In 1989 was Michel Preud'homme de laatste die de eer te beurt viel. MPH is ook de enige doelman ooit die de Schoen twee keer won (1987 en 1989). De overige doelmannen op de erelijst zijn Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) en Jean Nicolay (1963). Voor Club Brugge zou het dan weer de eerste bekroning sinds 2019 worden, toen Hans Vanaken met zijn tweede Schoen op rij aan de haal ging. De twee jaren voordien viel blauw-zwart in de prijzen met José Izquierdo (2016) en Ruud Vormer (2017). Aan die vierjarige heerschappij kwam in 2020 een einde met de Gouden Schoen voor Lior Refaelov, destijds bij Antwerp. Vorig jaar mocht Genk-topschutter Paul Onuachu hem in ontvangst nemen.

Ook doelman van het jaar

Het spreekt voor zich dat Mignolet ook de topkandidaat is bij de verkiezing voor de Doelman van het Jaar. In de overige categorieën is er meer spanning. Voor de Coach van het Jaar wordt er vooral gekeken naar Felice Mazzu, die vorig seizoen met promovendus Union op een zucht van de titel strandde. Intussen faalde hij wel bij Anderlecht en is hij weer bij 'zijn' Charleroi aan de slag. Genk-coach Wouter Vrancken zal zijn belangrijkste uitdager zijn.

Bij de beloften zal het gaan tussen Genkenaar en Marokkaans international Bilal El Khannous, Charles De Ketelaere (Club Brugge, maar intussen bij Milan), Zeno Debast (Anderlecht) en de ongeslepen diamant Abakar Sylla (Club Brugge). In de categorie Beste Belg in het buitenland wordt het een tweestrijd tussen Kevin De Bruyne, na een alweer uitmuntend jaar bij City, en Thibaut Courtois, die Real Madrid met een zinderende prestatie in de finale tegen Liverpool de Champions League schonk.

Bij de vrouwen is de Gouden Schoen aan de zevende editie toe. Tessa Wullaert is recordhoudster met drie stuks, Janice Cayman, de winnares van vorig jaar, heeft er twee. In 2020 ging de Gouden Schoen naar Tine De Caigny.