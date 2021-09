Tessa Wullaert (28) vierde haar 100ste wedstrijd voor de Flames met een 7-0 overwinning tegen Albanië, in de kwalificaties voor het WK. Wullaert, die ook aanvoerder is, scoorde één doelpunt en gaf twee assists. De nationale voetbalvrouwen zijn zo met 4 op 6 begonnen aan hun WK-kwalificatie. In hun groep staan ze tweede op twee punten van leider Noorwegen.