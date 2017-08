Milanov: "Nieuw persoonlijk record nodig"

Na zijn tegenvallende negende plaats op de Spelen wil discuswerper Philip Milanov op het WK in Londen terug aanpikken bij zijn topprestaties, de zilveren medailles op het WK in 2015 en het EK in 2016.

Met 67m05 staat de Bruggeling vijfde op de wereldranglijst van 2017, en die vijfde plaats is ook op het WK het minimumdoel. Dat zei Milanov woensdag op een persmoment in Londen.

De afgelopen jaren waren het op Milanov na alleen dertigers die in de prijzen vielen in het discuswerpen, maar dit jaar is de 24-jarige Zweed Daniel Stahl met zijn superworp van 71m29 de uitgesproken topfavoriet. Hij won dit jaar 12 van zijn 16 wedstrijden. "Maar hij klopte Philip nog nooit op een kampioenschap", wijst vader en coach Emil Milanov op het voorlopig beperkte palmares van de Zweed. (tekst loopt verder onder foto)

Vertrouwen is er

De Belgische recordhouder verwacht zelf veel van drievoudig wereldkampioen Robert Harting uit Duitsland. "Vergeet hem zeker niet. Hij is regelmatig en mist alleen nog een uitschieter." Dat laatste geldt eigenlijk ook voor Philip Milanov. Hij gooide dit jaar met de regelmaat van de klok voorbij de 66 meter. "In 2016 verbeterde ik mijn record tot 67m26, maar was ik eigenlijk niet heel tevreden over mijn seizoen. Ik ben nu stabieler en regelmatiger, en op een klein pijntje aan de achillespees na kende ik geen problemen. Het vertrouwen is er."

Mikt Milanov als vice-wereldkampioen dit keer minstens even hoog? "De kwalificaties worden al een eerste moeilijk moment. Voor het podium zal ik een nieuw persoonlijk record of een evenaring nodig hebben, dat zal lastig worden. Met top vijf ben ik tevreden."