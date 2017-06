Philip Milanov heeft aan het strand van Oostende een toernooi gewonnen tegen enkele andere topdiscuswerpers. De Bruggeling kwam in actie op de Urban Memorial, een verlengde van de Memorial van Damme dat atletiek promoot in verschillende steden

Philip Milanov doet het uitstekend op het toernooi aan het strand van Oostende. Zijn verste worp gaat 64 meter en 68 centimeter ver. En daarmee doet de Bruggeling beter dan de Nederlanders Erik Cadée en Stephan Dekker. Eerder was Milanov ook al de beste op de Diamond League meeting in het Chinese Shanghai.

De volgende uitdaging is een worp over de 65 meter. Zo kan Milanov zich kwalificeren voor het WK in Londen. Twee jaar geleden pakte de Bruggeling nog zilver op het WK in het Peking.