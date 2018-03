Miles for Smiles meteen schot in de roos

In Sijsele ging gisteren de eerste editie van ‘Miles for Smiles’ van start. De eerste editie was meteen goed voor 1000 deelnemers en 500 supporters.

Miles for Smiles is een loopwedstrijd waarbij deelnemers geld inzamelen voor een zelfgekozen goed doel. De bedoeling van het evenement is dat ploegen van vier elkaar aflossen, zoals bij een estafette. De lopers leggen een parcours af van 1.6 kilometer, 1 mijl dus. Daarbij lopen ze over het voormalig militair domein van Sijsele dat voor de gelegenheid versierd is met speciale verlichting.

Voor het sportieve gebeuren begint kunnen de deelnemers al feestend opwarmen en ook achteraf staat er een feestje gepland.