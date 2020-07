Minuut stilte aan start van wielerwedstrijd Outrijve

Bij de wielerwedstrijd in Outrijve stonden zondagmiddag sinds lange tijd opnieuw enkele profrenners aan de start. Ter nagedachtenis van de jonge renner die zaterdag tijdens de koers in Wortegem-Petegem overleed werd een minuut stilte gehouden. Sep Vanmarcke haalde het na een solo.

De wielerwedstrijd in Outrijve startte zondagmiddag met een minuut stilte voor Niels De Vriendt, de jonge renner die zaterdag overleed na een hartstilstand tijdens de koers in Wortegem-Petegem. Symbolisch mochten twee ploegmaats van Niels als eerste vertrekken.

Aan de start stonden sinds lange tijd opnieuw enkele profrenners, waaronder ploegmaten bij EDF Education First Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire. Keukeleire reed na twee rondes even in de kopgroep, maar het was Vanmarcke die het haalde na een solo. Franklin Six eindigde tweede, Niels Merckx vervolledigde het podium. Keukeleire reed als elfde over de streep.

Vanmarcke: "Hard aangekomen"

Het nieuws rond De Vriendt is gisteren bij Sep Vanmarcke stevig aangekomen. "Je beseft dat we maar gewoon mensen zijn", aldus Vanmarcke. Bovendien is de voorbereiding voor de wedstrijd door de coronacrisis een stuk anders verlopen. Zijn team is heel voorzichtig en ziet streng toe op alle coronamaatregelen.

Keukeleire: "Nog nooit zo diep gezeten"

Jens Keukeleire, die zelf besmet was met het coronavirus, is van heel ver moeten terugkeren. "Ik heb nog nooit zo diep gezeten, maar ben blij en opgelucht om nu weer van start te kunnen gaan", zegt hij.