"Misselijkmakend": management Cats reageert op heisa

Max Agency, het managementkantoor dat een aantal Belgian Cats begeleidt, reageert verbolgen op de uitspraken van sportjournalist Eddy Demarez. Die liet zich zaterdag via het Facebook Live-kanaal van Sporza ongepast uit over de basketvrouwen.

Eddy Demarez was zaterdagnamiddag commentator voor de thuiskomst van Nafi Thiam, de Red Lions en de Belgian Cats. Toen hij dacht dat de stream voorbij was, deed hij enkele opmerkelijke en ongepaste opmerkingen over de nationale basketbalspeelsters. De VRT deed inmiddels al afstand van de uitspraken, Demarez heeft zich intussen ook verontschuldigd en is tijdelijk op non-actief gezet.

"Volstrekt misplaatst"

"Als managementkantoor van talrijke professionele atletes en atleten in basketbal en volleybal, hebben wij met ontzetting, diepe teleurstelling en ontegensprekelijke boosheid kennisgenomen van het audiofragment waarin een aantal van onze speelsters die deel uitmaken van de Belgian Cats, op volstrekt misplaatste en goedkope wijze zijn beledigd en vernederd door personen die geacht worden louter hun sportieve prestaties te becommentariëren", schrijft Max Agency. "Door openlijk en schaamteloos de vernoemde topsporters te schofferen op basis van criteria die terzake volstrekt irrelevant zijn, hebben de betrokken personen op schandalige wijze afbreuk gedaan aan de buitengewone prestaties van deze olympische sportsters."

Debat niet snel gaan liggen

Het kantoor vindt het verder "misselijkmakend" om vast te stellen dat vandaag nog op dergelijke manier schade kan worden aangericht. "En dit op een moment dat de media de mond vol hebben over het belang om het mentaal welzijn van atleten meer en beter te respecteren." "Wij zullen dit verder aanklagen en aankaarten en verwachten gepaste reacties van de bevoegde instanties die de gebruikelijke en weinig betekenisvolle eerste excuses veruit moeten overstijgen. Namens onze atletes zullen wij ervoor waken dat het hen gedane onrecht wordt erkend en dat het noodzakelijke debat hierover niet snel gaat liggen", besluit Max Agency.

Ook enkele Cats reageerden al op het voorval:

Kan ik er gewoon echt, écht even niet bij hebben... bedankt @sporza #sick — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) August 7, 2021