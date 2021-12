"Moeilijk maar noodzakelijk": SV Zulte Waregem over ontslag Dury

Het is er dan toch van gekomen, Francky Dury is niet langer de trainer van Zulte Waregem. De 4 op 25 en de voorlaatste plaats in de rangschikking hebben hem dan toch de das omgedaan.

Trainer en club gaan in onderling overleg uiteen, zoals dat dan heet. Davy De Fauw en Timmy Simons nemen de sportieve leiding over. Dury neemt afscheid van Zulte Waregem in een filmpje.

"Moeilijke beslissing maar noodzakelijk"

Het was een sombere dag in de Elindus Arena. Het ontslag is een moeilijke beslissing, maar noodzakelijk, zegt het bestuur op de persconferentie vanmiddag. Francky Dury was al een paar keer uit de doden verrezen bij Zulte Waregem, maar de huidige resultaten, 4 keer gewonnen op negentien wedstrijden met 17 punten, en 43 doelpunten tegen, die zijn er teveel aan.

Zijn assistenten Davy De Fauw en Timmy Simons moeten voor die kentering zorgen. Op papier is Simons T1, maar dat ze perfect kunnen samenwerken, hebben ze vorig seizoen al tien dagen kunnen bewijzen.

De fauw en Simons willen een reactie van de groep zien, zaterdag thuis tegen KV Mechelen. Dat was ook de boodschap van Dury bij zijn afscheid.

Het bestuur is ondertussen op zoek naar versterking. De Fauw en Simons moeten nu tegen KV Mechelen en Standard voor wat gemoedsrust zorgen in Waregem.

