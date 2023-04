Emma Plasschaert staat dinsdag na afloop van de eerste twee regatta's pas op de 33e plaats in de ILCA 6 in de Prinses Sofia Trofee zeilen in het Spaanse Palma de Mallorca.

De Oostendse eindigde respectievelijk op de 29e en 10e plaats. Met 39 punten komt ze niet verder dan de 33e plaats in het klassement. De leiding is in handen van de Nederlandse Marit Bouwmeester, die met vier punten de Amerikaanse Charlotte Rose (5) en de Poolse Wiktoria Golebiowska (6) achter zich laat. Eline Verstraelen is 45e met 47 punten.