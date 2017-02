Moeizame zege voor Club tegen Charleroi

Charleroi wachtte Club Brugge in het Jan Breydelstadion op met een compact blok, maar vergat daarbij niet af en toe tegen te prikken. Harbaoui vond Butelle op zijn weg en een doelpunt van Bedia werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Even voorbij het halfuur leken de Henegouwers toch op voorsprong te komen, maar Bedia slaagde er vanop een meter in om de bal nog over de trappen.

Club Brugge hapte naar adem en kon pas na de pauze de situatie omkeren. Jelle Vossen verzilverde na 72 minuten één van de vele Brugse aanvalsgolven en zette de 1-0 op het bord met een lage knal. Charleroi kon niet meer reageren en het bleef 1-0.

Later op de dag trekt AA Gent nog naar Zulte Waregem (18u00) en ontvangt Westerlo STVV (20u00). Zaterdag wonnen Oostende en Genk in eigen huis van respectievelijk KV Mechelen (2-0) en Moeskroen (1-0). Kortrijk en Waasland-Beveren boekten verrassende uitzeges bij Standard (0-3) en Eupen (0-2). Vrijdag openden Lokeren en Anderlecht de 25e speeldag met een 0-0 gelijkspel.