AS Monaco doet een bod op Cercle Brugge

Cercle Brugge staat op het punt om in handen te komen van de Franse Club AS Monaco. Er was eerder al een samenwerking, de Fransen willen nu meerderheidsaandeelhouder worden van Groen-Zwart. Met enkele garanties.

"Het is een publiek geheim dat gezonde bedrijfsvoering in Eerste Klasse B van het professioneel voetbal in België geen sinecure is, enerzijds door de beperkte inkomsten uit TV-gelden en de beperkte media-aandacht en anderzijds door de hoge operationele kosten. De trend is er dan ook bij nagenoeg alle concurrenten in 1B om extern kapitaal aan te trekken, waardoor de werkingsbudgetten bij deze concurrenten sterk toenemen," legt Cercle uit.



"Eind vorig jaar heeft de raad van bestuur aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Cercle Brugge deze situatie uitvoerig toegelicht en de steun gevraagd en gekregen om op zoek te gaan naar bijkomend extern kapitaal. Een partner voor een geslaagd huwelijk onder deze premissen biedt zich nu aan, met name AS Monaco, bij de meest succesvolle ploegen in de Franse Ligue 1. De goede contacten tussen AS Monaco en Cercle, die er reeds lang zijn, werden geïntensifieerd en resulteerden eerder dit jaar in een sportief engagement, met aanbrengen van vier spelers (Nardi, Benedinne, Diarra en Chérif), van wie er al drie een basisplaats in het elftal afdwongen."

Bod om meerderheidsaandeelhouder te worden

Dit inzicht heeft nu geresulteerd in een bindend bod van AS Monaco tot het nemen van een meerderheidsparticipatie in de aandeelhoudersstructuur van Cercle, met diverse garanties voor Cercle.

De raad van bestuur van de CVBA legt dit voorstel deze avond op een informele vergadering voor aan de algemene vergadering van CVBA-aandeelhouders en VZWleden.De aanwezige vennoten en leden dienen groen licht te geven om de onderhandelingen met AS Monaco verder te zetten ten einde de deal in de komende weken te finaliseren.

In het bod werden voldoende garanties ingebouwd die de eigenheid van Cercle moeten garanderen, met onder andere verdere professionalisering van de eigen jeugdwerking en aandacht voor de sociale bewogenheid. En anderzijds werden sportieve en financiële garanties geboden om zo snel mogelijk een promotie naar 1A te helpen realiseren. Belangrijke voorwaarde nu is dat Cercle zich zo snel mogelijk verzekert van een verlengd verblijf in het professionele voetbal.