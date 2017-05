AS Monaco neemt Cercle Brugge over

De overname zat er al langer aan te komen, maar nu is het officieel: AS Monaco neemt Cercle Brugge over. De Algemene Vergaderingen van Cercle Brugge VZW en Cercle Brugge CVBA gaven vandaag hun fiat.

Een belangrijke voorwaarde voor AS Monaco was wel dat Cercle Brugge niet mocht degraderen. Het heeft wat moeite gekost, maar Cercle Brugge blijft toch in 1B. Nu dat achter de rug is, kan de deal eindelijk doorgaan.

Monaco verzekert dat de waarden en eigenschappen van de club bewaard zullen blijven. Vanmiddag geven beide clubs nog een woordje meer uitleg bij de overname.