Monsterzege voor Belgian Cats tegen Nederland

De Belgian Cats hebben gisteren hun voorbereiding op het aanstaande EK basketbal (16-25 juni) afgesloten met een klinkende zege in de Derby der Lage Landen. In Ieper ging Nederland voor de bijl met 95-38.

De uitblinkers bij de Cats waren naar gewoonte Emma Meesseman (28 ptn, 8 rebounds), Ann Wauters (14 ptn) en Kim Mestdagh (16 ptn). Nederland, afwezig op het EK, legde de Belgische vrouwen dan ook weinig in de weg. De verjongde Nederlandse groep bereidt zich voor op de kwalificaties voor het volgende EK (in 2019), die in november plaatsvinden. Het team van bondscoach Philip Mestdagh sluit haar voorbereidingscampagne af met vier zeges (tegen Slovakije (2x), Hongarije en Nederland) en vier nederlagen (tegen Italië, Rusland en Spanje (2x)). De twaalf speelsters vertrekken dinsdag naar Praag.

België zit op het EK in groep D en speelt er tegen Montenegro (16 juni), Rusland (17 juni) en Letland (19 juni). Het doel is om de kwartfinales te bereiken. Het is de tiende keer dat de Belgische basketbalvrouwen deelnemen aan het EK. Hun laatste deelname dateert wel al van 2007. Toen werden ze in het Italiaanse Chieti zevende.

