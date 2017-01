Morgen beladen derby Waregem-Kortrijk

De winterstop in het voetbal is nu definitief voorbij, en morgenavond staat al meteen de derby van Zuid-West-Vlaanderen op het programma: KV Kortrijk tegen Zulte Waregem. Altijd beladen natuurlijk, zeker bij de supporters.

Kortrijk heeft nog wat goed te maken na de recente 0 op 18. Misschien kunnen nieuwkomers Teddy Chevalier en Hannes Van der Bruggen het tij keren. Hannes Van der Bruggen: “ Het klopt dat ze een moeilijke decembermaand hebben gehad. Maar binnen de groep is er geen twijfel over de kwaliteit, wat die is er genoeg. Meer nog, ik heb het gevoel dat er meer dan ooit goesting is om zich opnieuw te bewijzen.”

Zulte Waregem

KV Kortrijk staat na een 0 op 18 elfde, Zulte Waregem doet het heel wat beter met een 3de plaats op 3 punten van leider Club Brugge. De kloof tussen Kortrijk en Zulte Waregem -dat ook al een optie nam op de bekerfinale- bedraagt 16 punten. En dat is nog niet vaak zo geweest. Sammy Bossut: “Ik denk dat het heel belangrijk is om goed te beginnen. Ik denk dat we nu Kortrijk hebben en volgende week dinsdag Moeskroen thuis, en ik denk dat we toch het maximum van de punten moeten halen om zeker te zijn van play-off 1. Maar daarna komen natuurlijk ook moeilijke wedstrijden, de makkelijkste zijn voor ons in het begin. Als we met het vertrouwen spelen zoals tegen Eupen denk ik dat we morgen geen problemen mogen hebben.”