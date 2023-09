Na 10 jaar weer een Ironmantriatlon in ons land

Het is ondertussen al meer dan tien jaar geleden dat ons land de Ironman mocht verwelkomen. Knokke-Heist is bijzonder fier dat ze nu een contract voor vijf jaar op zak hebben met de organisatie. Er wordt wel wat verkeershinder verwacht. Jan Morbee, schepen van sport Knokke-Heist: "Het is uniek, het is tien jaar geleden dat Ironman nog een wedstrijd georganiseerd heeft in België. Wij hebben goeie contacten maar het heeft toch tien jaar geduurd om hen volledig te overtuigen. Voila ze staan hier. Een droom wordt werkelijkheid."

De uitstekende reputatie van de Zwintriatlon zorgde ervoor dat de organisatoren van Ironman voor Knokke kiezen. Thibault Vellard, Ironman: "We hebben gepraat met Knokke-Heist. Ze weten hoe het moet, er is hier een verhaal van triatlon. Er is ook een prachtig parcours. Dat hebben we de voorbije twintig jaar gezien met de Zwintriatlon. Het was de perfecte plek om een evenement als Ironman te laten plaatsvinden. Twee zelfs, zaterdag én zondag."

Morgen is er een kwarttriatlon als vervanger van de Zwintriatlon. Zondag staat een halve triatlon op het programma: 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen. Het parcours is erg plat. Maar er staat wel wat wind. Knokke-Heist verwacht dit weekend meer dan 100.000 bezoekers.