De Fransman van Cofidis was in een spurt op Nokereberg duidelijk de sterkste voor de Brit Adam Blythe. Joerie Stallaert was derde. Eerste West-Vlaming is Bert Van Lerberghe op een 5de plaats. De wedstrijd werd in volle finale ontsierd door een aantal valpartijen, waarin ook de winnaar van vorig jaar betrokken was, Timothy Dupont.