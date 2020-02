Naert en Ballegeer winnen op boksgala

Voor Amy Naert was het haar derde profkamp. Ze nam het op tegen de Servische Jovana Zdrakovic en won gemakkelijk. De Servische kon weinig weerwerk bieden. De ref legde de kamp dan ook in de tweede ronde al stil.

Bij de lichtzwaargewichten krijgt Sergei Ballegeer niet de aangekondigde Luikenaar Cedric Spera als tegenstander, maar wel de haastig opgetrommelde Serviër Aleksander Petrovic. Maar die is klaar voor de kamp én ervaren, met zijn 27 profkampen. Een aangename kamp, Ballegeer hamert er zes ronden lekker op los op de taaie Serviër en wint dan ook verdiend op de punten, zij het moeizamer dan verwacht. De vijfde profzege op 7 kampen voor de Brugse Beer.

Douadi wint op punten

Het gevecht tegen de 26-jarige Fransman Laid Douadi is zeker geen cadeau in een strikverpakking voor Hedi Slimani. Douadi bokst in de Franse club van Hénin-Beaumont, net als Oshin Derieuw, de regerende WBF-Wereldkampioene bij de superlichtgewichten. Na 19 profkampen is deze Fransman nog steeds ongeslagen, een uitstekend bokser, erg wendbaar en snel, maar ook met een grote ‘onsportieve’ trukendoos. Het is een gelijk opgaande kamp, met twee boksers die voluit voor de zege gaan.

De vinnige Fransman pakt de eerste ronden, maar naarmate de kamp vordert,raakt Slimani meer in meer in zijn spel. In de slotseconden van de laatste ronde loopt Douadi nog op een rake rechtse van Slimani, maar hij haalt het einde. Douadi wint uiteindelijk nipt op de punten in een niet-unanieme uitslag.

Voor Hedi Slimani is dit zijn zesde nederlaag op 39 profkampen. Op 7 maart bokst Slimani voor de Benelux-titel in Sint-Truiden.